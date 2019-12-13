    Новости
    26.06.2024

    Как выбрать идеальную квартиру

    При выборе квартиры обратите внимание на район. Наличие зеленых зон и парков поблизости от дома способствует созданию комфортной атмосферы и…
    Блоги
    21.06.2024

    Чем опасная пена на пляжах Австралии — что она таит? | Змеи на пляжах

    В этой статье расскажу об опасных представителях австралийской флоры и фауны, лишний раз подтверждающей тот факт, что Австралия – одно…
    Блоги
    21.06.2024

    Пляжи в районе отеля Марвел Три (Marvel Tree Hotel) в Бозязы

    Отель Marvel Tree Hotel Виллы на первой линии Виллы на второй линии через дорогу Как добраться Пляжи в районе отеля…
    Блоги
    21.06.2024

    Пляж Ташуджу (Taşucu Plajı) — 10 фото, как добраться из Мерсина

    Пляж Ташуджу (Taşucu Plajı) — это городской  песчаный пляж протяженностью около 900 метров в небольшом городке Ташуджу, в 90 км…
    Блоги
    20.06.2024

    Пляж Босак (Boğsak) — 14 фото, как добраться из Мерсина

    Босак (Boğsak) — небольшое пляж в 98 км от центра Мерсина, в 10 км от Тушуджу, рядом с трассой Анталия…
    Блоги
    20.06.2024

    Пляж Текмен (Tekmen sahil) — 9 фото, как добраться из Мерсина

    Пляж Текмен (Tekmen sahil) — пляж, протяженностью свыше 2,5 км, расположенный в посёлке Tekmen района Бозязы, в 174 км от…
    Транспорт
    19.06.2024

    Что делать, если авиакомпания повредила чемодан

    Бывает так, что багажная лента возвращает пассажиру в буквальном смысле «чемодан без ручки» или другого важного элемента. Можно ли получить…
    Происшествия
    19.06.2024

    В Бангкоке сгорел один из крупнейших рынков животных Азии

    В огне молниеносно распространившегося пожара сгорели тысячи животных и птиц, в том числе, экзотических. Рынок полностью выгорел, но его планируют…
    Визы и паспорта
    19.06.2024

    Черногория пускает россиян без визы в 2024 году

    Многие считают эту страну идеальным местом для отдыха. Адриатические пляжи здесь соседствуют с древними замками, а въезд для россиян максимально…
    В мире
    19.06.2024

    Летний отдых в Египте: достоинства и недостатки

    Крупные туроператоры прогнозируют взлёт туристического трафика из России в Египет на протяжении лета. Стоит ли ехать в Страну пирамид в…
    Блоги
    19.06.2024

    Пляжи Yanışlı и пещера Yanışlı Beach Cave — 10 фото, как добраться из Мерсина

    Четыре пляжа Yanışlı и пещера Yanışlı Beach Cave — расположены рядом с друг другом, вблизи трассы Анталья-Мерсин, в 130 километрах…
    Блоги
    19.06.2024

    Пляжи Эрдемли (Erdemli) — 13 фото, как добраться из Мерсина

    Пляж №2 Пляж №3 Эрдемли (Erdemli) — прибрежный район, расположенный в 30 километрах от центра Мерсина. Пляжным курортом его назвать…

    Интересные места

    Новости

      26.06.2024

      Как выбрать идеальную квартиру

      21.06.2024

      Чем опасная пена на пляжах Австралии — что она таит? | Змеи на пляжах

      21.06.2024

      Пляжи в районе отеля Марвел Три (Marvel Tree Hotel) в Бозязы

      21.06.2024

      Пляж Ташуджу (Taşucu Plajı) — 10 фото, как добраться из Мерсина

      20.06.2024

      Пляж Босак (Boğsak) — 14 фото, как добраться из Мерсина

      20.06.2024

      Пляж Текмен (Tekmen sahil) — 9 фото, как добраться из Мерсина

      19.06.2024

      Что делать, если авиакомпания повредила чемодан

      19.06.2024

      В Бангкоке сгорел один из крупнейших рынков животных Азии

      19.06.2024

      Черногория пускает россиян без визы в 2024 году

      19.06.2024

      Летний отдых в Египте: достоинства и недостатки

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