Бывает так, что багажная лента возвращает пассажиру в буквальном смысле «чемодан без ручки» или другого важного элемента. Можно ли получить…
В огне молниеносно распространившегося пожара сгорели тысячи животных и птиц, в том числе, экзотических. Рынок полностью выгорел, но его планируют…
Многие считают эту страну идеальным местом для отдыха. Адриатические пляжи здесь соседствуют с древними замками, а въезд для россиян максимально…
Крупные туроператоры прогнозируют взлёт туристического трафика из России в Египет на протяжении лета. Стоит ли ехать в Страну пирамид в…
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Ключевые нормы, установленные для авиапассажиров, известны всем. Однако существуют нюансы, игнорирование которых приводит к дискомфорту и даже скандалам… Не курить, не шуметь, подчиняться указаниям экипажа. Вот, пожалуй, и всё, что знают многие авиапутешественники о правилах…
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